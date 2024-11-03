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ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2024
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13:51 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/obstrel-1981684336.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов
Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:51
2024-11-03T13:51
происшествия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в субботу. В пяти районах атакам подверглись 15 населенных пунктов. Было выпущено 27 снарядов, а также зафиксировано 14 атак с использованием беспилотников. Пострадал один мирный житель, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период повреждено пять автомобилей. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка и Козинка выпущено 13 боеприпасов в ходе четырех обстрелов. Без пострадавших и повреждений. Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по шести населённым пунктам было выпущено десять боеприпасов и восемь беспилотников. В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — ранен водитель. В Краснояружском районе по двум селам выпущено два боеприпаса и осуществлён сброс трех боеприпасов с двух БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка и Середа выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html
https://ria.ru/20241005/obstrely-1976492877.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 30 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в субботу.
В пяти районах атакам подверглись 15 населенных пунктов. Было выпущено 27 снарядов, а также зафиксировано 14 атак с использованием беспилотников. Пострадал один мирный житель, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период повреждено пять автомобилей.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка и Козинка выпущено 13 боеприпасов в ходе четырех обстрелов. Без пострадавших и повреждений. Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населённым пунктам было выпущено десять боеприпасов и восемь беспилотников. В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — ранен водитель. В Краснояружском районе по двум селам выпущено два боеприпаса и осуществлён сброс трех боеприпасов с двух БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка и Середа выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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