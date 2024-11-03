https://ria.ru/20241103/obstrel-1981680482.html
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.11.2024
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:04
2024-11-03T13:04
2024-11-03T13:14
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады "скорой" доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу", — написал он.Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и надворные постройки. Помимо этого, повреждения получили 21 автомобиль и три объекта торговли.Губернатор также сообщил, что на территории поселка нашли суббоеприпасы "Колокольчик". Он призвал быть предельно внимательными, при обнаружении незнакомого предмета не поднимать его с земли, а позвонить в 112.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241102/obstrel-1981601959.html
https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ ранены четыре человека
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
«
"Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады "скорой" доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода
. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу", — написал он.
Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и надворные постройки. Помимо этого, повреждения получили 21 автомобиль и три объекта торговли.
Губернатор также сообщил, что на территории поселка нашли суббоеприпасы "Колокольчик". Он призвал быть предельно внимательными, при обнаружении незнакомого предмета не поднимать его с земли, а позвонить в 112.
ВСУ
регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ
в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.