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МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время - РИА Новости, 03.11.2024
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02:52 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/oborona-1981637386.html
МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время
МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время - РИА Новости, 03.11.2024
МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время
Подготовка гражданской обороны в России осуществляется в мирное время по территориально-производственному принципу с учетом развития вооружений, военной техники РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:52
2024-11-03T02:52
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка гражданской обороны в России осуществляется в мирное время по территориально-производственному принципу с учетом развития вооружений, военной техники и средств защиты населения от опасностей, которые могут возникнуть в ходе боевых действий, сообщает МЧС РФ. "Гражданская оборона организуется на территории Российской Федерации по территориально-производственному принципу. Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий", - говорится в памятке "Принципы организации ведения ГО РФ", размещенной на сайте министерства. Отмечается, что руководство гражданской обороной в масштабах страны осуществляет правительство РФ; в федеральных органах исполнительной власти и организациях - их руководители; в регионах и муниципальных образованиях - их главы, являющиеся по должности начальниками ГО. Подчеркивается, что управление гражданской обороной осуществляется соответствующими штабами всех уровней, "специально уполномоченными на решение задач в области ГО, созданными в установленном порядке".
https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html
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здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время

МЧС России рассказало о процессе организации гражданской обороны в мирное время

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВсероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне в Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка гражданской обороны в России осуществляется в мирное время по территориально-производственному принципу с учетом развития вооружений, военной техники и средств защиты населения от опасностей, которые могут возникнуть в ходе боевых действий, сообщает МЧС РФ.
"Гражданская оборона организуется на территории Российской Федерации по территориально-производственному принципу. Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий", - говорится в памятке "Принципы организации ведения ГО РФ", размещенной на сайте министерства.
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Вчера, 03:04
Отмечается, что руководство гражданской обороной в масштабах страны осуществляет правительство РФ; в федеральных органах исполнительной власти и организациях - их руководители; в регионах и муниципальных образованиях - их главы, являющиеся по должности начальниками ГО.
Подчеркивается, что управление гражданской обороной осуществляется соответствующими штабами всех уровней, "специально уполномоченными на решение задач в области ГО, созданными в установленном порядке".
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Здоровье - ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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