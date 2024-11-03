https://ria.ru/20241103/oborona-1981637386.html

МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время

МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время - РИА Новости, 03.11.2024

МЧС рассказало об организации гражданской обороны в мирное время

Подготовка гражданской обороны в России осуществляется в мирное время по территориально-производственному принципу с учетом развития вооружений, военной техники РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:52

2024-11-03T02:52

2024-11-03T02:52

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка гражданской обороны в России осуществляется в мирное время по территориально-производственному принципу с учетом развития вооружений, военной техники и средств защиты населения от опасностей, которые могут возникнуть в ходе боевых действий, сообщает МЧС РФ. "Гражданская оборона организуется на территории Российской Федерации по территориально-производственному принципу. Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий", - говорится в памятке "Принципы организации ведения ГО РФ", размещенной на сайте министерства. Отмечается, что руководство гражданской обороной в масштабах страны осуществляет правительство РФ; в федеральных органах исполнительной власти и организациях - их руководители; в регионах и муниципальных образованиях - их главы, являющиеся по должности начальниками ГО. Подчеркивается, что управление гражданской обороной осуществляется соответствующими штабами всех уровней, "специально уполномоченными на решение задач в области ГО, созданными в установленном порядке".

https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html

https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html

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здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)