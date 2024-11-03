https://ria.ru/20241103/navodnenie-1981704259.html

Древнеримская плотина спасла город от потопа

Древнеримская плотина спасла город от потопа - РИА Новости, 03.11.2024

Древнеримская плотина спасла город от потопа

Древнеримская плотина спасла испанский Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения, сообщает El Español. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:19

2024-11-03T16:19

2024-11-03T16:19

в мире

валенсия (область)

сарагоса

куба

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Древнеримская плотина спасла испанский Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения, сообщает El Español."Кадры с места событий показывают эффективность римской плотины Альмонасид-де-ла-Куба (провинция Сарагоса) спустя почти 2 000 лет после ее строительства", — говорится в материале.Отмечается, что конструкция плотины позволила отвести потоки воды в сторону от населенного пункта, позволив избежать жертв и разрушений, которым подверглись другие испанские города. В результате в Альмонасид-де-ла-Куба не зафиксировали никаких повреждений.В статье говорится, что плотина была построена во второй половине I века нашей эры во время правления императора Августа. Она является самой высокой из всех сохранившихся римских плотин в мире и в народе известна как Куба.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.Правительство Испании объявило трехдневный траур.

https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981590728.html

https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html

валенсия (область)

сарагоса

куба

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в мире, валенсия (область), сарагоса, куба