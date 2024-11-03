https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России

В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России - РИА Новости, 03.11.2024

В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России

В Крыму национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:04

2024-11-03T06:04

2024-11-03T06:04

специальная военная операция на украине

жилье

ливадия

россия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму. Принадлежащие им активы будут найдены и национализированы. Будем заниматься этим предметно", - сказал Константинов РИА Новости. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе, на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html

ливадия

россия

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жилье, ливадия, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский