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В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России - РИА Новости, 03.11.2024
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России
В Крыму национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:04
2024-11-03T06:04
специальная военная операция на украине
жилье
ливадия
россия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму. Принадлежащие им активы будут найдены и национализированы. Будем заниматься этим предметно", - сказал Константинов РИА Новости. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе, на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html
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жилье, ливадия, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Ливадия, Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский
В Крыму национализируют активы стран, поддерживающих агрессию против России

Власти: в Крыму национализируют активы стран, воюющих против России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму. Принадлежащие им активы будут найдены и национализированы. Будем заниматься этим предметно", - сказал Константинов РИА Новости.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе, на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЖильеЛивадияРоссияВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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