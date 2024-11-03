https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html

Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках

Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках - РИА Новости, 03.11.2024

Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках

Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:33

2024-11-03T20:33

2024-11-03T20:33

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "По данным полиции, к этому часу (20.00 мск) зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) - составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения", - сказала Караман на брифинге. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981723616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024