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Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках - РИА Новости, 03.11.2024
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20:33 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках - РИА Новости, 03.11.2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:33
2024-11-03T20:33
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "По данным полиции, к этому часу (20.00 мск) зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) - составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения", - сказала Караман на брифинге. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981723616.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках

ЦИК Молдавии получил информацию о 191 нарушении на избирательных участках

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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"По данным полиции, к этому часу (20.00 мск) зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) - составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения", - сказала Караман на брифинге.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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