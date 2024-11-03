https://ria.ru/20241103/narusheniya-1981727263.html
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках - РИА Новости, 03.11.2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:33
2024-11-03T20:33
2024-11-03T20:33
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "По данным полиции, к этому часу (20.00 мск) зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) - составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения", - сказала Караман на брифинге. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/yavka-1981723616.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_184:0:2568:1788_1920x0_80_0_0_a6584e0f96e42049bb4002069e5d0198.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Полиция в Молдавии выявила более 190 нарушений на избирательных участках
ЦИК Молдавии получил информацию о 191 нарушении на избирательных участках
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов президента страны, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
«
"По данным полиции, к этому часу (20.00 мск) зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) - составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения", - сказала Караман на брифинге.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.