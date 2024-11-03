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В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы - РИА Новости, 03.11.2024
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11:46 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/mytischi-1981672747.html
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы - РИА Новости, 03.11.2024
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы
Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:46
2024-11-03T11:46
происшествия
бородино
мытищи
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского округа. "Деревня Бородино, деревня Ховрино, деревня Беляниново. Произошло аварийное отключение электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечается в сообщении. Ранее администрация сообщала об отключениях электричества в 15 микрорайоне, 16 микрорайоне, микрорайоне Перловка, микрорайоне 25А, ЖК "Новое Медведково в Мытищах. На данный момент электроснабжение там восстановлено.
https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html
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происшествия, бородино, мытищи
Происшествия, Бородино, Мытищи
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы

В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы после ЧП на ТЭЦ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.
"Деревня Бородино, деревня Ховрино, деревня Беляниново. Произошло аварийное отключение электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечается в сообщении.
Ранее администрация сообщала об отключениях электричества в 15 микрорайоне, 16 микрорайоне, микрорайоне Перловка, микрорайоне 25А, ЖК "Новое Медведково в Мытищах. На данный момент электроснабжение там восстановлено.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Подольске восстановили электроснабжение
20 августа, 10:32
 
ПроисшествияБородиноМытищи
 
 
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