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В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы - РИА Новости, 03.11.2024
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы
Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:46
2024-11-03T11:46
2024-11-03T11:46
происшествия
бородино
мытищи
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского округа. "Деревня Бородино, деревня Ховрино, деревня Беляниново. Произошло аварийное отключение электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечается в сообщении. Ранее администрация сообщала об отключениях электричества в 15 микрорайоне, 16 микрорайоне, микрорайоне Перловка, микрорайоне 25А, ЖК "Новое Медведково в Мытищах. На данный момент электроснабжение там восстановлено.
https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html
бородино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бородино, мытищи
Происшествия, Бородино, Мытищи
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы
В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы после ЧП на ТЭЦ