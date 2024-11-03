https://ria.ru/20241103/mytischi-1981672747.html

В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы

В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы - РИА Новости, 03.11.2024

В трех обесточенных деревнях в Мытищах ведут аварийные работы

Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:46

2024-11-03T11:46

2024-11-03T11:46

происшествия

бородино

мытищи

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы после отключения электроснабжения ведутся в трех мытищинских деревнях, сообщили в Telegram-канале администрации городского округа. "Деревня Бородино, деревня Ховрино, деревня Беляниново. Произошло аварийное отключение электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечается в сообщении. Ранее администрация сообщала об отключениях электричества в 15 микрорайоне, 16 микрорайоне, микрорайоне Перловка, микрорайоне 25А, ЖК "Новое Медведково в Мытищах. На данный момент электроснабжение там восстановлено.

https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html

бородино

мытищи

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бородино, мытищи