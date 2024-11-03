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В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 03.11.2024
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10:41 03.11.2024 (обновлено: 10:42 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/mytischi-1981665879.html
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 03.11.2024
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии
Электроснабжение многоквартирных домов в подмосковных Мытищах, где ранее произошло отключение электричества в связи с аварией на ТЭЦ-27, восстанавливают,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:41
2024-11-03T10:42
происшествия
жкх
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроснабжение многоквартирных домов в подмосковных Мытищах, где ранее произошло отключение электричества в связи с аварией на ТЭЦ-27, восстанавливают, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале администрации появилась информация, что в ряде микрорайонов Мытищ произошло аварийное отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ-27. "Пятнадцатый микрорайон, 16 микрорайон, микрорайон Перловка, микрорайон 25А, ЖК "Новое Медведково" произведено поэтапное подключение электроснабжения", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что в многоквартирных домах, подключенных к электричеству, возможно временное ухудшение качества водоснабжения.
https://ria.ru/20240723/povrezhdenie-1961554712.html
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происшествия, жкх, мытищи
Происшествия, ЖКХ, Мытищи
В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ-27

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭнергетики
Энергетики - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроснабжение многоквартирных домов в подмосковных Мытищах, где ранее произошло отключение электричества в связи с аварией на ТЭЦ-27, восстанавливают, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале.
Ранее в Telegram-канале администрации появилась информация, что в ряде микрорайонов Мытищ произошло аварийное отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ-27.
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"Пятнадцатый микрорайон, 16 микрорайон, микрорайон Перловка, микрорайон 25А, ЖК "Новое Медведково" произведено поэтапное подключение электроснабжения", - говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что в многоквартирных домах, подключенных к электричеству, возможно временное ухудшение качества водоснабжения.
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