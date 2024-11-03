https://ria.ru/20241103/mytischi-1981665879.html

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 03.11.2024

В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение многоквартирных домов в подмосковных Мытищах, где ранее произошло отключение электричества в связи с аварией на ТЭЦ-27, восстанавливают,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:41

2024-11-03T10:41

2024-11-03T10:42

происшествия

жкх

мытищи

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Электроснабжение многоквартирных домов в подмосковных Мытищах, где ранее произошло отключение электричества в связи с аварией на ТЭЦ-27, восстанавливают, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале администрации появилась информация, что в ряде микрорайонов Мытищ произошло аварийное отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ-27. "Пятнадцатый микрорайон, 16 микрорайон, микрорайон Перловка, микрорайон 25А, ЖК "Новое Медведково" произведено поэтапное подключение электроснабжения", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что в многоквартирных домах, подключенных к электричеству, возможно временное ухудшение качества водоснабжения.

https://ria.ru/20240723/povrezhdenie-1961554712.html

https://ria.ru/20241021/obstrel-1979154405.html

мытищи

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, жкх, мытищи