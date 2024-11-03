В Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин
В финском городе Тампере закрылся единственный на Западе музей Ленина
Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Единственный на Западе музей Ленина в финском городе Тампере, организованный в здании, где состоялась первая встреча Владимира Ленина и Иосифа Сталина, закрывается в воскресенье.
Музей находится в зале Дома рабочих в Тампере, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой впервые лично встретились Ленин и Сталин. Тогда Тампере именовался Таммерфорсом, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.
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Музей Ленина, основанный обществом "Финляндия - Советский Союз", открылся 20 января 1946 года, накануне 22-й годовщины смерти вождя. Его посетили лидеры СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев, а также космонавт Юрий Гагарин.
Теперь на месте музея Ленина будет создан музей истории отношений Финляндии и России Nootti (в переводе с финского "нота"), экспозиции которого будут посвящены истории отношений двух стран, начиная с обретения Финляндией независимости и до вступления страны в НАТО. Новый музей откроется 15 февраля 2025 года.
До 2015 года в музее располагались две постоянные экспозиции - "Жизнь Ленина", "Ленин и Финляндия", которые были созданы еще в 1980-х годах. В 2016 году экспозиции обновили, на них были представлены не только жизнь Ленина, но и советский период, а также история отношений с Россией. Как сообщал общественный вещатель Yle, в музее также показывались "болевые точки советской истории". Название культурного центра при этом оставалось неизменным.
Сообщение о закрытии музея появилось в апреле этого года. Директор музея объяснял, что название уже не соответствует содержанию экспозиций и "вводит посетителей в заблуждение". Решение о закрытии, как утверждает директор, было принято самим музеем, на него не влияли финские политики.
В июле, в ожидании закрытия, музей Ленина посетило рекордное с момента распада Советского Союза число людей - 3351 человек. Подобные показатели достигались только в 1980-х годах, когда советская туристическая компания "Интурист" организовывала поездки в Финляндию.
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