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Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили - РИА Новости, 03.11.2024
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17:47 03.11.2024 (обновлено: 18:18 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/most-1981712241.html
Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили
Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили - РИА Новости, 03.11.2024
Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили
Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому добираются к участкам для голосования часть избирателей из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:47
2024-11-03T18:18
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому добираются к участкам для голосования часть избирателей из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), восстановили, сообщил телеканал TV8.&quot;Движение по мосту через Днестр Рыбница — Резина возобновлено. Тревога о бомбе была ложной&quot;, — указано в материале со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий.До этого переправу закрыла молдавская полиция, объяснив свои действия угрозой безопасности.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной ПМР Олег Беляков рассказал РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Для жителей Приднестровья открыто 30 участков на правом берегу Днестра.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981706957.html
https://ria.ru/20241103/ataka-1981703916.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили

На мосту Рыбница — Резина, по которому едут избиратели из ПМР, открыли движение

© Sputnik МолдоваМост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik Молдова
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Движение на мосту Рыбница — Резина, по которому добираются к участкам для голосования часть избирателей из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), восстановили, сообщил телеканал TV8.
«

"Движение по мосту через Днестр Рыбница — Резина возобновлено. Тревога о бомбе была ложной", — указано в материале со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России
Вчера, 17:16
До этого переправу закрыла молдавская полиция, объяснив свои действия угрозой безопасности.
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной ПМР Олег Беляков рассказал РИА Новости, что полиция Молдавии задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья, желающими отдать голос на избирательных участках.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Для жителей Приднестровья открыто 30 участков на правом берегу Днестра.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
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Вчера, 16:38
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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