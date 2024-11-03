https://ria.ru/20241103/moskva-1981686658.html

В Москве завершили пескоструйную очистку 170 сооружений

В Москве завершили пескоструйную очистку 170 сооружений - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве завершили пескоструйную очистку 170 сооружений

Регламентные работы по пескоструйной очистке 170 инженерных сооружений Москвы завершены, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:07

2024-11-03T14:07

2024-11-03T14:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Регламентные работы по пескоструйной очистке 170 инженерных сооружений Москвы завершены, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили регламентные работы по пескоструйной очистке 170 инженерных сооружений столицы. Они обработали 193 тысячи метров поверхностей", - говорится в сообщении. Уточняется, что на Большом Краснохолмском мосту, который является частью Садового кольца, работы выполняли три бригады по семь человек в течение суток. На Малом Краснохолмском мосту семь рабочих справились за восемь часов, а на Большом Москворецком мосту группа из 14 специалистов завершила очистку за 1,5 дня. Движение для автомобилистов на этих инженерных сооружениях не перекрывали, а для безопасности пешеходов его перекрывали частично. Кроме того, очистили перильные ограждения на объектах на МКАД и в центре Москвы. Также на МКАД провели пескоструйную очистку бетонных поверхностей и остекленных пешеходных переходов. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили принцип работы пескоструйного аппарата. Песок подают по шлангу под большим давлением — до 7,5 атмосферы, и он убирает различные загрязнения: старую краску, ржавчину, грязь и налет. Это позволяет не только эффективно очистить поверхность, но и подготовить ее перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241103/modernizatsiya-1981686119.html

https://ria.ru/20241103/efimov-1981581502.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва)