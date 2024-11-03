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В Москве выпал снег - РИА Новости, 03.11.2024
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08:55 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/moskva-1981653402.html
В Москве выпал снег
В Москве выпал снег - РИА Новости, 03.11.2024
В Москве выпал снег
В Москве выпал снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:55
2024-11-03T08:55
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве выпал снег, передает корреспондент РИА Новости. Снежный покров еще не устойчивый, в основном снег лежит на крышах машин и на газонах. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в День народного единства в Москве выпадет 4-10 сантиметра снега, установится временный снежный покров, который сохранится до 6 ноября.
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Дарья Буймова
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве выпал снег

В Москве выпал снег, сейчас он лежит на крышах машин и на газонах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве выпал снег, передает корреспондент РИА Новости.
Снежный покров еще не устойчивый, в основном снег лежит на крышах машин и на газонах.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в День народного единства в Москве выпадет 4-10 сантиметра снега, установится временный снежный покров, который сохранится до 6 ноября.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 21:14
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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