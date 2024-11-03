https://ria.ru/20241103/moskva-1981653402.html

В Москве выпал снег

В Москве выпал снег - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве выпал снег

В Москве выпал снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:55

2024-11-03T08:55

2024-11-03T08:55

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве выпал снег, передает корреспондент РИА Новости. Снежный покров еще не устойчивый, в основном снег лежит на крышах машин и на газонах. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в День народного единства в Москве выпадет 4-10 сантиметра снега, установится временный снежный покров, который сохранится до 6 ноября.

https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна позднякова