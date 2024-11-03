В Молдавии второй тур выборов президента признали состоявшимся
Глава ЦИК Молдавии: второй тур выборов президента можно считать состоявшимся
© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года.
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"Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся", - сказала Караман на брифинге.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.