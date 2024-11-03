https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981706957.html

В Молдавии наблюдатели заявили о 544 сообщениях о происшествиях на выборах

В Молдавии наблюдатели заявили о 544 сообщениях о происшествиях на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии наблюдатели заявили о 544 сообщениях о происшествиях на выборах

Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, зафиксировала 544 сообщения о происшествиях, 316 из них... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:38

2024-11-03T16:38

2024-11-03T16:38

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, зафиксировала 544 сообщения о происшествиях, 316 из них подтвердились, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель ассоциации Николай Панфил. "Обработано со статусом инцидента 544 случая, 316 из них подтверждены", - заявил Панфил на брифинге. По его словам, больше всего случаев - 88 - связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С недочетами в избирательных списках связано 39 случаев, с техническими проблемами по регистрации избирателей - 34 случая, с прерыванием видеосъемки избирательных действий - 23 случая, с необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров - 22 случая, с повреждением, взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них - 21 случай. В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с необоснованным прекращением/приостановлением голосования на избирательном участке и с организованной перевозкой избирателей. Панфил отметил, что впервые в истории выборов наблюдатели зафиксировали присутствие граждан, которые следили за приходом избирателей за пределами участков. Подобные случаи наблюдались в Италии, Испании, Германии и в селе Григорьевка Каушанского района Молдавии. "Это настораживает, потому что мы толком не знаем, какова цель этих людей, которые находятся рядом с избирательными участками, и каковы эти записи", - подчеркнул он. Он рассказал также, что на день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

https://ria.ru/20241103/ataka-1981703916.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, выборы в молдавии — 2024