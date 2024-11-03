https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981702137.html

Явка на выборах в Молдавии достигла почти 40 процентов

Явка на выборах в Молдавии достигла почти 40 процентов - РИА Новости, 03.11.2024

Явка на выборах в Молдавии достигла почти 40 процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 15.00 по местному времени (16.00 мск) приблизилась к 40%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:02

2024-11-03T16:02

2024-11-03T16:08

молдавия

выборы в молдавии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981662726_0:114:3145:1883_1920x0_80_0_0_730e8bd0d65ecb74aec3aa9f68dfeaa6.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 15.00 по местному времени (16.00 мск) приблизилась к 40%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).Явка на выборах президента Молдавии к 15.00 (16.00 мск) составила 39,08%, проголосовало более 1,15 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, к 15.00 (16.00 мск) в голосовании приняли участие более 35,15% избирателей.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/posolstvo-1981696816.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире