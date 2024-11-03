https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981701141.html

Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России

Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России - РИА Новости, 03.11.2024

Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России

Гражданка Молдавии Майя Арьёл, которая проживает в Ялте, назвала "ужасным" тот факт, что в России открылось только два избирательных участка для голосования на... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:55

2024-11-03T15:55

2024-11-03T15:55

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гражданка Молдавии Майя Арьёл, которая проживает в Ялте, назвала "ужасным" тот факт, что в России открылось только два избирательных участка для голосования на втором туре президентских выборов. "Это ужасно. Людей очень много, люди не могут проголосовать, почему нельзя сделать даже в электронной форме? Люди проживают по всей России. Сделали бы людям (возможность - ред.) - проголосовали. Ладно в Крыму санкции, туда не могут приехать - можно хотя бы на Тамань - самое ближайшее - и люди бы поехали, поехал бы весь Крым, в котором проживают молдаване, они бы все поехали", - рассказала она РИА Новости. По ее словам, она приехала подержать молдавскую диаспору и всех граждан Молдовы, "чтобы люди сделали свой честный выбор, чтобы люди жили в процветании, достатке, а не велись на всякие провокации". "Идите, голосуйте, где бы вы не находились", - добавила она. Она отметила, что для того, чтобы отдать свой голос молдаване, проживающие в Крыму, выехали из Ялты на автобусе в 7 часов утра и приехали в 13.45, добавив, что с учётом поездки обратно процедура голосования займёт у людей весь день. Другой собеседник РИА Новости отметил, что открытие всего лишь двух участков в России, является нечестным, поскольку количество участков, открытых в других странах, больше. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, москва, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире