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"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком - РИА Новости, 03.11.2024
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14:36 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981690409.html
"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком
"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком - РИА Новости, 03.11.2024
"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком
Оппозиционный блок "Победа" заявляет, что от имени политсилы распространяются ложные призывы бойкотировать выборы президента Молдавии. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:36
2024-11-03T14:36
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майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" заявляет, что от имени политсилы распространяются ложные призывы бойкотировать выборы президента Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур выборов президента республики. "Все призывы бойкотировать выборы, звучащие якобы от блока "Победа" — обман! Вброс режима (Майи) Санду и партии "Действие и солидарность"! Этот фейк — еще одно доказательство нарушений и фальсификации, к которым режим прибегает на выборах. Поэтому повторим еще раз — приходите на участки! Не дайте себя обмануть", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Во второй тур выборов президента Молдавии, который проходит 3 ноября, вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/tsik-1981689051.html
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html
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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком

Блок "Победа" опроверг якобы призыв к бойкоту выборов президента Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" заявляет, что от имени политсилы распространяются ложные призывы бойкотировать выборы президента Молдавии.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур выборов президента республики.
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
ЦИК Молдавии получил данные о 52 нарушениях на выборах
Вчера, 14:29
"Все призывы бойкотировать выборы, звучащие якобы от блока "Победа" — обман! Вброс режима (Майи) Санду и партии "Действие и солидарность"! Этот фейк — еще одно доказательство нарушений и фальсификации, к которым режим прибегает на выборах. Поэтому повторим еще раз — приходите на участки! Не дайте себя обмануть", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Во второй тур выборов президента Молдавии, который проходит 3 ноября, вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Предвыборные дебаты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Вчера, 11:07
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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