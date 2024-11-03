https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981690409.html

"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком

"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком - РИА Новости, 03.11.2024

"Победа" назвала призывы бойкотировать выборы в Молдавии фейком

Оппозиционный блок "Победа" заявляет, что от имени политсилы распространяются ложные призывы бойкотировать выборы президента Молдавии. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:36

2024-11-03T14:36

2024-11-03T14:36

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" заявляет, что от имени политсилы распространяются ложные призывы бойкотировать выборы президента Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур выборов президента республики. "Все призывы бойкотировать выборы, звучащие якобы от блока "Победа" — обман! Вброс режима (Майи) Санду и партии "Действие и солидарность"! Этот фейк — еще одно доказательство нарушений и фальсификации, к которым режим прибегает на выборах. Поэтому повторим еще раз — приходите на участки! Не дайте себя обмануть", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Во второй тур выборов президента Молдавии, который проходит 3 ноября, вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/tsik-1981689051.html

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024