Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента
Экс-премьер Молдавии Кику заявил, что во втором туре проголосовал за перемены
© SputnikЭкс-премьер Молдавии Ион Кику проголосовал на выборах президента. 3 ноября 2024
© Sputnik
Экс-премьер Молдавии Ион Кику проголосовал на выборах президента. 3 ноября 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения общества и дискриминации несогласных с властью.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
"Я голосовал за перемены. За переход от декларативной Европы к аутентичной, где люди не подвергаются преследованиям и дискриминации только потому, что их мнение отличается от мнения власти; где людям не грозит смерть, если они будут критиковать власти; при котором граждане не делятся властями на лагеря, потому что им это удобно; в котором вас не проклинает окружение президента "заболеть раком", если вы не поддерживаете такого президента", - написал Кику в своем Telegram-канале.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.