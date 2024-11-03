https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981680186.html

Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента

Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 03.11.2024

Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента

Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:00

2024-11-03T13:00

2024-11-03T13:10

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения общества и дискриминации несогласных с властью. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Я голосовал за перемены. За переход от декларативной Европы к аутентичной, где люди не подвергаются преследованиям и дискриминации только потому, что их мнение отличается от мнения власти; где людям не грозит смерть, если они будут критиковать власти; при котором граждане не делятся властями на лагеря, потому что им это удобно; в котором вас не проклинает окружение президента "заболеть раком", если вы не поддерживаете такого президента", - написал Кику в своем Telegram-канале. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, ион кику, выборы в молдавии — 2024