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Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 03.11.2024
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13:00 03.11.2024 (обновлено: 13:10 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981680186.html
Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента
Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 03.11.2024
Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента
Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:00
2024-11-03T13:10
в мире
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россия
европа
майя санду
ион кику
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения общества и дискриминации несогласных с властью. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Я голосовал за перемены. За переход от декларативной Европы к аутентичной, где люди не подвергаются преследованиям и дискриминации только потому, что их мнение отличается от мнения власти; где людям не грозит смерть, если они будут критиковать власти; при котором граждане не делятся властями на лагеря, потому что им это удобно; в котором вас не проклинает окружение президента "заболеть раком", если вы не поддерживаете такого президента", - написал Кику в своем Telegram-канале. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html
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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, ион кику, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Ион Кику, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента

Экс-премьер Молдавии Кику заявил, что во втором туре проголосовал за перемены

© SputnikЭкс-премьер Молдавии Ион Кику проголосовал на выборах президента. 3 ноября 2024
Экс-премьер Молдавии Ион Кику проголосовал на выборах президента. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik
Экс-премьер Молдавии Ион Кику проголосовал на выборах президента. 3 ноября 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, бывший кандидатом в президенты страны в первом туре выборов, Ион Кику заявил, что во втором туре голосовал за перемены и против разделения общества и дискриминации несогласных с властью.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
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Додон проголосовал на выборах президента Молдавии
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"Я голосовал за перемены. За переход от декларативной Европы к аутентичной, где люди не подвергаются преследованиям и дискриминации только потому, что их мнение отличается от мнения власти; где людям не грозит смерть, если они будут критиковать власти; при котором граждане не делятся властями на лагеря, потому что им это удобно; в котором вас не проклинает окружение президента "заболеть раком", если вы не поддерживаете такого президента", - написал Кику в своем Telegram-канале.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
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