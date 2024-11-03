https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981673090.html

ЦИК Молдавии получил данные о нарушениях на выборах

ЦИК Молдавии получил данные о нарушениях на выборах - РИА Новости, 03.11.2024

ЦИК Молдавии получил данные о нарушениях на выборах

Центризбирком Молдавии получил информацию об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:48

2024-11-03T11:48

2024-11-03T12:06

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). "Генеральный инспекторат полиции проинформировал ЦИК о регистрации на данный момент 11 случаев нарушений избирательного процесса, а именно фотографирования бюллетеней (2 случая), запрещенной предвыборной агитации (2 случая), несанкционированной предвыборной демонстрации (2 случая), нарушения избирательного права (1 случай) и другие инциденты (3 случая)", - сказала Караман на брифинге. По ее словам, на сегодняшний момент не зарегистрировано никаких серьезных инцидентов, влияющих на проведение выборов. "Однако нам сообщили о некоторых случаях организованной транспортировки избирателей на некоторые избирательные участки. Эти случаи сейчас документируются компетентными органами, и мы вернемся по ним с дополнительной информацией", - пояснила глава ЦИК. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldavija-1981648983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024