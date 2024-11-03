https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981668401.html

Экс-премьер Молдавии уверен, что дестабилизации в стране не будет

Экс-премьер Молдавии уверен, что дестабилизации в стране не будет - РИА Новости, 03.11.2024

Экс-премьер Молдавии уверен, что дестабилизации в стране не будет

Экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, который и сам баллотировался в президенты Молдавии в первом туре, в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:12

2024-11-03T11:12

2024-11-03T11:12

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молдавия

россия

европа

василий тарлев

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, который и сам баллотировался в президенты Молдавии в первом туре, в комментарии РИА Новости выразил надежду, что второй тур пройдет без грубых нарушений, а после выборов в стране не будет дестабилизации. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур выборов президента. Тарлев заявил, что проголосовал за "лучшее будущее для страны". "Я поддерживаю все инициативы, которые ведут к стабильности, взаимопониманию и, конечно, к миру… Если кто-то надеется на дестабилизацию после выборов, то я думаю, что им не удастся, невзирая на результаты. Главное, чтобы выборы были законные, спокойные и мирные. Уважать голос народа надо", - заявил Тарлев. По его словам, он надеется, что второй тур выборов будет организован лучше, чем первый. "Будем надеяться и молиться Богу, чтобы не были допущены те грубые нарушения, которые были в первом туре. В первую очередь я хочу, чтобы все граждане Молдавии, которые вышли на выборы, сумели отдать свой голос. Душа, с одной стороны радуется, что есть очереди молдаван по всему миру, которые хотят проголосовать, а, с другой, обливается болью из-за тех, кто простоял весь день и не смог проголосовать. Надеемся, что на этот раз будет лучше, удобнее и результативнее", - добавил экс-премьер. Ранее Тарлев призвал свой электорат во втором туре выборов поддержать Александра Стояногло. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981667615.html

https://ria.ru/20241103/moldavija-1981648983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, европа, василий тарлев, майя санду