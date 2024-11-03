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Явка на выборах в Молдавии к 10:00 превысила десять процентов - РИА Новости, 03.11.2024
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11:02 03.11.2024 (обновлено: 11:12 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981667615.html
Явка на выборах в Молдавии к 10:00 превысила десять процентов
Явка на выборах в Молдавии к 10:00 превысила десять процентов - РИА Новости, 03.11.2024
Явка на выборах в Молдавии к 10:00 превысила десять процентов
Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 (11.00 мск) составила 10,33%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:02
2024-11-03T11:12
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 (11.00 мск) составила 10,33%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 (11.00 мск) составила 10,33%, проголосовало почти 30 тысяч избирателей. К этому часу на первом туре выборов явка превышала 7,5%.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html
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молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Явка на выборах в Молдавии к 10:00 превысила десять процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 10:00 превысила десять процентов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГолосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 (11.00 мск) составила 10,33%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Предвыборные дебаты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
Вчера, 11:07
Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 (11.00 мск) составила 10,33%, проголосовало почти 30 тысяч избирателей. К этому часу на первом туре выборов явка превышала 7,5%.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах
Вчера, 11:08
 
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