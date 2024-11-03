https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981656096.html

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя - РИА Новости, 03.11.2024

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя

Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:32

2024-11-03T09:32

2024-11-03T09:32

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979061945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_137726413ffb7bd20a7d85861cc818a4.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 (8.00 по мск) вовремя. В списках избирателей на втором туре президентских выборов числятся 2 707 641 граждан", - заявила Караман. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html

https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981625060.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, выборы в молдавии — 2024