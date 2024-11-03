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Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя - РИА Новости, 03.11.2024
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09:32 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981656096.html
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя - РИА Новости, 03.11.2024
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:32
2024-11-03T09:32
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майя санду
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 (8.00 по мск) вовремя. В списках избирателей на втором туре президентских выборов числятся 2 707 641 граждан", - заявила Караман. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя

Избирательные участки во втором туре выборов в Молдавии открылись вовремя

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке в Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Процедура выборов президента Молдавии
00:40
"Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 (8.00 по мск) вовремя. В списках избирателей на втором туре президентских выборов числятся 2 707 641 граждан", - заявила Караман.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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