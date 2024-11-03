Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
Избирательные участки во втором туре выборов в Молдавии открылись вовремя
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке в Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Все избирательные участки во втором туре выборов президента Молдавии открылись вовремя, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
"Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 (8.00 по мск) вовремя. В списках избирателей на втором туре президентских выборов числятся 2 707 641 граждан", - заявила Караман.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.