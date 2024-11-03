https://ria.ru/20241103/moldavija-1981733373.html

В Молдавии закрылись избирательные участки

В Молдавии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии закрылись избирательные участки

В Молдавии закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:01

2024-11-03T22:01

2024-11-03T22:48

в мире

молдавия

россия

москва

майя санду

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981663174_0:135:2204:1375_1920x0_80_0_0_f64ed9cd34e20f5035fcb2ee53ab36de.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. В Молдавии закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости. По данным ЦИК, к завершению голосования в 21:00 (22:00 мск) явка во втором туре составила 54,07%, на участки пришли около 1,7 миллиона граждан. Этот показатель превысил результаты первого тура, прошедшего 20 октября, когда итоговая явка составила 51,67%.Как отметили в полиции, сегодня зарегистрировали 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай, составлено 27 протоколов), запрещенная предвыборная агитация (29 случаев), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (семь случаев), повреждение бюллетеней (шесть случаев), а также другие нарушения. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работу некоторых участков могут продлить на два часа в случае необходимости. В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

https://ria.ru/20241101/sandu-1981386534.html

https://ria.ru/20241103/pmr-1981735483.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, выборы в молдавии — 2024