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В Молдавии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 03.11.2024
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22:01 03.11.2024 (обновлено: 22:48 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981733373.html
В Молдавии закрылись избирательные участки
В Молдавии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии закрылись избирательные участки
В Молдавии закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:01
2024-11-03T22:48
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. В Молдавии закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости. По данным ЦИК, к завершению голосования в 21:00 (22:00 мск) явка во втором туре составила 54,07%, на участки пришли около 1,7 миллиона граждан. Этот показатель превысил результаты первого тура, прошедшего 20 октября, когда итоговая явка составила 51,67%.Как отметили в полиции, сегодня зарегистрировали 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай, составлено 27 протоколов), запрещенная предвыборная агитация (29 случаев), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (семь случаев), повреждение бюллетеней (шесть случаев), а также другие нарушения. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работу некоторых участков могут продлить на два часа в случае необходимости. В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
https://ria.ru/20241101/sandu-1981386534.html
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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии закрылись избирательные участки

В Молдавии закрылись избирательные участки для выборов президента во втором туре

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГолосование во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. В Молдавии закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, сообщил корреспондент РИА Новости.
По данным ЦИК, к завершению голосования в 21:00 (22:00 мск) явка во втором туре составила 54,07%, на участки пришли около 1,7 миллиона граждан. Этот показатель превысил результаты первого тура, прошедшего 20 октября, когда итоговая явка составила 51,67%.
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Как отметили в полиции, сегодня зарегистрировали 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай, составлено 27 протоколов), запрещенная предвыборная агитация (29 случаев), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (семь случаев), повреждение бюллетеней (шесть случаев), а также другие нарушения.
Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работу некоторых участков могут продлить на два часа в случае необходимости.
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Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
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