Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 03.11.2024 (обновлено: 20:59 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981728125.html
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии
Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:54
2024-11-03T20:59
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981663174_0:135:2204:1375_1920x0_80_0_0_f64ed9cd34e20f5035fcb2ee53ab36de.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о происшествиях, 222 из которых подтвердились. "Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них 222 подтвержденных инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Поясняется, что больше всего случаев - 81 - связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С техническими проблемами по регистрации избирателей связаны 33 случая, недочетами в избирательных списках - 16 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 10 случаев, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров и групповым голосованием - по девять случаев. В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с организованной перевозкой избирателей, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них. На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981663174_135:0:2094:1469_1920x0_80_0_0_93073264c74cece4a6fb2583ba63e404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии

Наблюдатели заявили о подтверждении 222 из 917 нарушений на выборах в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГолосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о происшествиях, 222 из которых подтвердились.
"Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них 222 подтвержденных инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
20 октября, 09:30
Поясняется, что больше всего случаев - 81 - связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С техническими проблемами по регистрации избирателей связаны 33 случая, недочетами в избирательных списках - 16 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 10 случаев, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров и групповым голосованием - по девять случаев.
В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с организованной перевозкой избирателей, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них.
На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей
Вчера, 18:27
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала