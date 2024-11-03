https://ria.ru/20241103/moldavija-1981728125.html
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии
Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:54
2024-11-03T20:54
2024-11-03T20:59
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майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о происшествиях, 222 из которых подтвердились. "Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них 222 подтвержденных инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Поясняется, что больше всего случаев - 81 - связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С техническими проблемами по регистрации избирателей связаны 33 случая, недочетами в избирательных списках - 16 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 10 случаев, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров и групповым голосованием - по девять случаев. В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с организованной перевозкой избирателей, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них. На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Наблюдатели получили 917 сообщений о происшествиях на выборах в Молдавии
Наблюдатели заявили о подтверждении 222 из 917 нарушений на выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 917 сообщений о происшествиях, 222 из которых подтвердились.
"Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них 222 подтвержденных инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Поясняется, что больше всего случаев - 81 - связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С техническими проблемами по регистрации избирателей связаны 33 случая, недочетами в избирательных списках - 16 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий - 10 случаев, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров и групповым голосованием - по девять случаев.
В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с организованной перевозкой избирателей, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них.
На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.