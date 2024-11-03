https://ria.ru/20241103/moldavija-1981720322.html

В Молдавии назвали сообщения о минировании участков за рубежом ложными

В Молдавии назвали сообщения о минировании участков за рубежом ложными - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии назвали сообщения о минировании участков за рубежом ложными

МИД Молдавии заявил, что тревога из-за информации о якобы минировании на четырех избирательных участках за рубежом оказалась ложной. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:16

2024-11-03T19:16

2024-11-03T19:16

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. МИД Молдавии заявил, что тревога из-за информации о якобы минировании на четырех избирательных участках за рубежом оказалась ложной. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Ложные оповещения на четырех избирательных участках за рубежом. Некоторое время назад власти Франкфурта (Германия) и Ливерпуля, Нортгемптона (Великобритания) были предупреждены о том, что некоторые избирательные участки заминированы. Специализированные службы соответствующих государств внедрили протоколы тревожных ситуаций и уже завершили антитеррористический контроль, заявив, что соответствующие тревоги были ложными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В ведомстве заявляют, что тревога призвана была лишь остановить процесс голосования. "Власти Молдовы ранее заявили о намерении ложных оповещений и согласовывают действия с властями пострадавших государств", - подчеркивается сообщении. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, германия, майя санду, выборы в молдавии — 2024