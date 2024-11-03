В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей
В Молдавии задержали женщину, которая уговаривала семью проголосовать за деньги
Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Дрокия, которая якобы два дня подряд уговаривала семейную пару проголосовать на выборах президента за одного из кандидатов в обмен на деньги.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
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"Вчера вечером (2 октября - ред.) 68-летний мужчина из района Дрокия сообщил, что ему и его жене предложили деньги за то, чтобы проголосовать сегодня на выборах против одного из кандидатов. Предложение поступило от 43-летней женщины из того же города. На этом предложение не ограничилось, сегодня утром (3 октября - ред.) она пришла в дом супругов и предложила 1600 леев мужчине и 2700 леев его жене (90 и 150 долларов соответственно - ред.). Женщину задержали на 72 часа", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции.
По данному делу было возбуждено уголовное дело, и в ходе санкционированных обысков в ее доме было обнаружено около 1340 долларов, списки лиц, которым заплатили за голосование, листовки, сообщения, якобы подтверждающие ее причастность к этим правонарушениям, а также другие доказательства.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.