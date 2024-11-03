https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html

В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей

В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей

Полиция Молдавии задержала женщину из района Дрокия, которая якобы два дня подряд уговаривала семейную пару проголосовать на выборах президента за одного из... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:27

2024-11-03T18:27

2024-11-03T18:28

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Дрокия, которая якобы два дня подряд уговаривала семейную пару проголосовать на выборах президента за одного из кандидатов в обмен на деньги. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. "Вчера вечером (2 октября - ред.) 68-летний мужчина из района Дрокия сообщил, что ему и его жене предложили деньги за то, чтобы проголосовать сегодня на выборах против одного из кандидатов. Предложение поступило от 43-летней женщины из того же города. На этом предложение не ограничилось, сегодня утром (3 октября - ред.) она пришла в дом супругов и предложила 1600 леев мужчине и 2700 леев его жене (90 и 150 долларов соответственно - ред.). Женщину задержали на 72 часа", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции. По данному делу было возбуждено уголовное дело, и в ходе санкционированных обысков в ее доме было обнаружено около 1340 долларов, списки лиц, которым заплатили за голосование, листовки, сообщения, якобы подтверждающие ее причастность к этим правонарушениям, а также другие доказательства. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981625060.html

https://ria.ru/20241101/moldavija-1981339877.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024