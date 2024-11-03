https://ria.ru/20241103/moldavija-1981713063.html
В Молдавии выявили 103 нарушения на избирательных участках
В Молдавии выявили 103 нарушения на избирательных участках - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии выявили 103 нарушения на избирательных участках
Центризбирком Молдавии получил информацию о 103 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:36
2024-11-03T17:36
2024-11-03T17:53
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981682872_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e2239fa98da0c25ec5329dd0aaee8de6.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 103 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Если говорить о нарушениях, то к этому часу (17.00 мск - ред.) зарегистрированы: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней с участков (два случая), запрещенная предвыборная агитация (два случая), несанкционированная предвыборная демонстрация (шесть случаев), незаконный подвоз избирателей (12 случаев), а также один случай нахождения в кабине для голосования больше одного человека", - сказала Караман на брифинге. Она также сообщила, что в течение дня власти предотвратили 18 случаев избирательной коррупции. Караман подчеркнула, что полиция расследует каждый подобный инцидент. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981673090.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981682872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb2cb4f7cf43ee6fb2001f07ea883be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии выявили 103 нарушения на избирательных участках
Центризбирком Молдавии получил данные о 103 нарушениях на избирательных участках
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 103 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
"Если говорить о нарушениях, то к этому часу (17.00 мск - ред.) зарегистрированы: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней с участков (два случая), запрещенная предвыборная агитация (два случая), несанкционированная предвыборная демонстрация (шесть случаев), незаконный подвоз избирателей (12 случаев), а также один случай нахождения в кабине для голосования больше одного человека", - сказала Караман на брифинге.
Она также сообщила, что в течение дня власти предотвратили 18 случаев избирательной коррупции. Караман подчеркнула, что полиция расследует каждый подобный инцидент.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.