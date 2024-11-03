https://ria.ru/20241103/moldavija-1981693126.html

В Молдавии опровергли слухи о штрафах у избирательных участков

В Молдавии опровергли слухи о штрафах у избирательных участков - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии опровергли слухи о штрафах у избирательных участков

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер опровергла слухи о том, что полиция якобы штрафует сторонников политформирования у... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:55

2024-11-03T14:55

2024-11-03T14:55

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер опровергла слухи о том, что полиция якобы штрафует сторонников политформирования у избирательных участков во втором туре выборов президента республики. В ряде молдавских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что полиция якобы штрафует граждан "из списков" прямо возле избирательных участков. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что в республику извне якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". "Не слушайте эти глупости. Уже становится смешно, как Майя Санду борется за свое кресло. Никаких полицейских, никаких штрафов нет у избирательных участков. Да, есть машина полиции, они обеспечивают какой-то правопорядок, но к гражданам не подходят и никого невозможно оштрафовать за голосование. Ваш голос - это ваше право. Оно гарантировано конституцией и Избирательным кодексом", - заявила Таубер, отметив, что слухи распространяются для того, чтобы остановить людей и не дать им возможность выразить свое мнение на выборах. По ее словам, нынешняя власть всячески скомпрометировала себя, "обещая много и не делая ничего". "Давайте изменим наше будущее. Каждый из нас может повлиять на то, что происходит сегодня, будет завтра, на то, как будут жить наши дети и внуки", - призвала депутат. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/yavka-1981686986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, марина таубер, выборы в молдавии — 2024