https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах
Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:08
2024-11-03T11:08
2024-11-03T14:12
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель ассоциации Николай Панфил. "Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев", — подчеркнул он.По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей. Кроме того, 25 инцидентов касаются повреждения и взлома урны для голосования или отсутствия пломб на них. В списке также значатся:Глава организации уточнил, что на день выборов Promo-LEX делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовали 89 мобильных групп для наблюдения за процессом.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). ЦИК республики аккредитовал 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.По данным на 10:00 (11:00 мск), явка составила 10,33%.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах
Promo-LEX зафиксировала 141 сообщение о происшествии на выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель ассоциации Николай Панфил.
«
"Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев", — подчеркнул он.
По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей. Кроме того, 25 инцидентов касаются повреждения и взлома урны для голосования или отсутствия пломб на них. В списке также значатся:
- нарушение тайны голосования (фотографирование бюллетеней и их демонстрация с поданным голосом);
- прерывание видеосъемки избирательных действий;
- необоснованное прекращение или приостановление голосования на избирательном участке;
- предвыборная агитация;
- недочеты в списках;
- организованная перевозка избирателей на одном из участков в Турции.
Глава организации уточнил, что на день выборов Promo-LEX делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовали 89 мобильных групп для наблюдения за процессом.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). ЦИК республики аккредитовал 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России
и Межпарламентской ассамблеи СНГ
.
По данным на 10:00 (11:00 мск), явка составила 10,33%.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой
, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.