https://ria.ru/20241103/moldavija-1981668138.html

В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах

В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах

Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:08

2024-11-03T11:08

2024-11-03T14:12

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель ассоциации Николай Панфил. "Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев", — подчеркнул он.По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей. Кроме того, 25 инцидентов касаются повреждения и взлома урны для голосования или отсутствия пломб на них. В списке также значатся:Глава организации уточнил, что на день выборов Promo-LEX делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовали 89 мобильных групп для наблюдения за процессом.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). ЦИК республики аккредитовал 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.По данным на 10:00 (11:00 мск), явка составила 10,33%.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду