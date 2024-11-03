https://ria.ru/20241103/moldavija-1981648983.html

В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

В Молдавии стартовал второй тур выборов президента - РИА Новости, 03.11.2024

В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:02

2024-11-03T08:02

2024-11-03T09:41

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране.Жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года. В 7:00 (8:00 мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 231 работает за рубежом. В частности, один из них открылся в посольстве в Москве. Как сообщил корреспондент РИА Новости, очередь желающих отдать свой голос начинается на Рождественке, в 6:45 люди уже занимали половину этой улицы. Несмотря на холодную погоду и снег с дождем, люди все равно приехали для участия в выборах. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни."Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", — рассказала РИА Новости одна из участниц голосования.Она также назвала дискриминацией тот факт, что молдавские власти открыли в России всего два избирательных участка.Центральная избирательная комиссия республики аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.По данным на 9:30 мск, явка на выборах составила 3,61 процента.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей. Участки для голосования закроются в 21:00 (22:00 по мск).

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html

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Очередь у избирательного участка в посольстве Молдавии в Москве Избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве начал работу в рамках второго тура президентских выборов. Очередь в посольство, которое на находится на Кузнецком мосту, растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра. 2024-11-03T08:02 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, снг, выборы в молдавии — 2024