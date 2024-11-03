https://ria.ru/20241103/moldavija-1981648983.html
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента - РИА Новости, 03.11.2024
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:02
2024-11-03T08:02
2024-11-03T09:41
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
снг
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране.Жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года. В 7:00 (8:00 мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 231 работает за рубежом. В частности, один из них открылся в посольстве в Москве. Как сообщил корреспондент РИА Новости, очередь желающих отдать свой голос начинается на Рождественке, в 6:45 люди уже занимали половину этой улицы. Несмотря на холодную погоду и снег с дождем, люди все равно приехали для участия в выборах. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни."Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", — рассказала РИА Новости одна из участниц голосования.Она также назвала дискриминацией тот факт, что молдавские власти открыли в России всего два избирательных участка.Центральная избирательная комиссия республики аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.По данным на 9:30 мск, явка на выборах составила 3,61 процента.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей. Участки для голосования закроются в 21:00 (22:00 по мск).
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc8ab07affec235658d3eeda7fb15f31.jpg
Очередь у избирательного участка в посольстве Молдавии в Москве
Избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве начал работу в рамках второго тура президентских выборов. Очередь в посольство, которое на находится на Кузнецком мосту, растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра.
2024-11-03T08:02
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
В Молдавии открылись избирательные участки во втором туре выборов президента
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране.
Жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года.
В 7:00 (8:00 мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 231 работает за рубежом. В частности, один из них открылся в посольстве в Москве. Как сообщил корреспондент РИА Новости, очередь желающих отдать свой голос начинается на Рождественке, в 6:45 люди уже занимали половину этой улицы. Несмотря на холодную погоду и снег с дождем, люди все равно приехали для участия в выборах. Ждущие своей очереди поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.
«
"Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", — рассказала РИА Новости одна из участниц голосования.
Она также назвала дискриминацией тот факт, что молдавские власти открыли в России
всего два избирательных участка.
Центральная избирательная комиссия республики аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ
.
По данным на 9:30 мск, явка на выборах составила 3,61 процента.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой
, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
Участки для голосования закроются в 21:00 (22:00 по мск).