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Явка во втором туре выборов в Молдавии превысила 20 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
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12:35 03.11.2024 (обновлено: 12:44 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldavii-1981678198.html
Явка во втором туре выборов в Молдавии превысила 20 процентов
Явка во втором туре выборов в Молдавии превысила 20 процентов - РИА Новости, 03.11.2024
Явка во втором туре выборов в Молдавии превысила 20 процентов
Явка на выборах президента Молдавии превысила 20%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:35
2024-11-03T12:44
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии превысила 20%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).Явка на выборах президента составила 20,6%, всего проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом – более 65 тысяч.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/vybory-1981676877.html
https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Явка во втором туре выборов в Молдавии превысила 20 процентов

Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 20 процентов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии превысила 20%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских
Вчера, 12:18
Явка на выборах президента составила 20,6%, всего проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом – более 65 тысяч.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Предвыборные дебаты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Стояногло в случае победы пообещал новую экономическую модель для Молдавии
Вчера, 11:07
 
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