На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром
Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 8:30 составила 3,61 процента
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкНаблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 08.30 (09.30 мск) воскресенья составила 3,61%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
По данным на 08.30 (09.30 по мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели свыше 99 тысяч человек — это 3,61% избирателей. К этому часу в первом туре проголосовало более 65 тысяч человек (2,38% избирателей). На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие свыше 10 тысяч избирателей (в первом туре - около 5,6 тысячи человек).
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.