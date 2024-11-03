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На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром - РИА Новости, 03.11.2024
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09:33 03.11.2024 (обновлено: 09:51 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/moldavii-1981656421.html
На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром
На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром - РИА Новости, 03.11.2024
На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром
Явка на выборах президента Молдавии к 08.30 (09.30 мск) воскресенья составила 3,61%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:33
2024-11-03T09:51
молдавия
в мире
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 08.30 (09.30 мск) воскресенья составила 3,61%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).По данным на 08.30 (09.30 по мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели свыше 99 тысяч человек — это 3,61% избирателей. К этому часу в первом туре проголосовало более 65 тысяч человек (2,38% избирателей). На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие свыше 10 тысяч избирателей (в первом туре - около 5,6 тысячи человек).Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981117558.html
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молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
На выборах президента Молдавии выросла явка по сравнению с первым туром

Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 8:30 составила 3,61 процента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкНаблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 08.30 (09.30 мск) воскресенья составила 3,61%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Процедура выборов президента Молдавии
00:40
По данным на 08.30 (09.30 по мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели свыше 99 тысяч человек — это 3,61% избирателей. К этому часу в первом туре проголосовало более 65 тысяч человек (2,38% избирателей). На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие свыше 10 тысяч избирателей (в первом туре - около 5,6 тысячи человек).
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Люди голосуют на избирательном участке в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
09:32
 
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