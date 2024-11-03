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Модернизация "Костромагорводоканала" привела к экономии на электроэнергии

Модернизация "Костромагорводоканала" привела к экономии на электроэнергии - РИА Новости, 03.11.2024

Модернизация "Костромагорводоканала" привела к экономии на электроэнергии

Модернизация "Костромагорводоканала" привела к ежегодной экономии на электроэнергии 120 миллионов рублей, сообщил директор предприятия Павел Пылев. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:08

2024-11-03T22:08

2024-11-03T22:08

костромская область

экономика

костромская область

кострома

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КОСТРОМА, 3 ноя – РИА Новости. Модернизация "Костромагорводоканала" привела к ежегодной экономии на электроэнергии 120 миллионов рублей, сообщил директор предприятия Павел Пылев. По данным администрации Костромской области, в воскресенье губернатору Сергею Ситникову представили итоги модернизации районной насосной станции №1. Это важнейший инфраструктурный объект в Костроме. Ежедневно станция, построенная 65 лет назад, принимает до 38 тысяч кубометров сточных вод из пяти микрорайонов. Как доложил директор "Костромагорводоканала", на станции заменили все оснащение. Все оборудование - отечественного производства. Также проведена автоматизация станции. Это позволило в разы улучшить надежность работы, обеспечить экономию на обслуживании. "Достигнута и основная цель модернизации - обеспечена надежная работа насосной станции. Аварийность на сетях водоотведения сократилась в пять раз", - цитирует директора предприятия пресс-служба областной администрации. Пылев рассказал об итогах масштабной модернизации "Костромагорводоканала". В 2012 году предприятие проходило процедуру банкротства. Долги составляли более 160 миллионов рублей, задолженность сформировалась перед всеми поставщиками. По словам директора, решение губернатора региона оставить водоканал в муниципальной собственности позволило предприятию встать на ноги. "Поддержка региона позволила начать поэтапную модернизацию. Сначала малых объектов, затем реализовывать более серьезные инвестиционные программы. Сегодня предприятие добилось экономии 120 миллионов рублей в год по электроэнергии, не имеет задолженности, а тарифы для костромичей устанавливает ниже предельного уровня", - сообщил Пылев. В ходе посещения насосной станции Ситников поставил задачи по своевременной технической эксплуатации канализационных сетей. "С водой у вас все идет хорошо. Надо посмотреть в обязательном порядке все вопросы по технической эксплуатации канализационных сетей, особенно в осенне-зимний период, выход на весенний. В это время сокращается перекачка, с другой стороны - вы сами знаете все места, где формируются засоры, застои и так далее. Поэтому не забывайте", - сказал губернатор. Благодаря обновлению также обеспечена экологическая безопасность поселка Первый. Местные очистные сооружения не справлялись с работой. "Костромагорводоканал" собственными силами построил напорную линию водоотведения и перевел поселок на городскую станцию. В планах у предприятия – дальнейшая модернизация за счет сэкономленных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, костромская область, кострома