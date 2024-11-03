https://ria.ru/20241103/modernizatsiya-1981686119.html
В Москве модернизируют крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизируют крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 03.11.2024
В Москве модернизируют крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:02
2024-11-03T14:02
2024-11-03T14:02
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к модернизации газорегуляторного пункта "Машкинский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 930 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20241103/efimov-1981581502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
В Москве модернизируют крупный газорегуляторный пункт
Бирюков: на северо-западе Москвы модернизируют газорегуляторный пункт
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к модернизации газорегуляторного пункта "Машкинский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 930 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз
". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.