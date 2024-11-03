https://ria.ru/20241103/mkad-1981644323.html
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.11.2024
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП
Движение восстановлено на внешней стороне 60-го км МКАД в столице, ранее оно было затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:53
2024-11-03T05:53
2024-11-03T05:53
происшествия
авто
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено на внешней стороне 60-го км МКАД в столице, ранее оно было затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. "На внешней стороне 60-го километра МКАД движение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/dtp-1981633847.html
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происшествия, авто
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП
На внешней стороне 60-го километра МКАД восстановили движение после ДТП
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено на внешней стороне 60-го км МКАД в столице, ранее оно было затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей.
"На внешней стороне 60-го километра МКАД движение восстановлено", - говорится в сообщении.