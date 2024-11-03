https://ria.ru/20241103/mkad-1981644323.html

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.11.2024

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП

Движение восстановлено на внешней стороне 60-го км МКАД в столице, ранее оно было затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:53

2024-11-03T05:53

2024-11-03T05:53

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979070992_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_d6530847e2cd490fee4fefb3d7c70423.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено на внешней стороне 60-го км МКАД в столице, ранее оно было затруднено из-за ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. "На внешней стороне 60-го километра МКАД движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241103/dtp-1981633847.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто