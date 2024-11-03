https://ria.ru/20241103/mkad-1981642192.html
На МКАД произошло столкновение четырех автомобилей
На МКАД произошло столкновение четырех автомобилей - РИА Новости, 03.11.2024
На МКАД произошло столкновение четырех автомобилей
Столкновение четырех автомобилей произошло на внешней стороне 60-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:50
2024-11-03T04:50
2024-11-03T04:50
происшествия
авто
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столкновение четырех автомобилей произошло на внешней стороне 60-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. "На внешней стороне 60-го километра МКАД произошло столкновение 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение на месте ДТП незначительно затруднено.
https://ria.ru/20241102/moskva-1981616288.html
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происшествия, авто
На МКАД произошло столкновение четырех автомобилей
На внешней стороне МКАД произошло столкновение четырех автомобилей
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столкновение четырех автомобилей произошло на внешней стороне 60-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
"На внешней стороне 60-го километра МКАД произошло столкновение 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение на месте ДТП незначительно затруднено.