https://ria.ru/20241103/minoborony-1981675796.html

ВСУ за сутки потеряли более 500 человек в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли более 500 человек в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 03.11.2024

ВСУ за сутки потеряли более 500 человек в зоне действия группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:06

2024-11-03T12:06

2024-11-03T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, а также американские БТР М113 и бронемашину MaxxPro, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронированную машину "Казак", четыре пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 105-мм орудие М119", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981646962.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность