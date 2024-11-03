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В МЧС раскрыли число жертв пожаров из-за неправильного использования печей - РИА Новости, 03.11.2024
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06:46 03.11.2024 (обновлено: 06:48 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/mchs-1981646178.html
В МЧС раскрыли число жертв пожаров из-за неправильного использования печей
В МЧС раскрыли число жертв пожаров из-за неправильного использования печей - РИА Новости, 03.11.2024
В МЧС раскрыли число жертв пожаров из-за неправильного использования печей
В 2024 году свыше 4,8 тысячи пожаров произошли в жилье из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования, погибли 368 человек, сообщил глава РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:46
2024-11-03T06:48
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В 2024 году свыше 4,8 тысячи пожаров произошли в жилье из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования, погибли 368 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "В этом году свыше 4,8 тысяч пожаров произошли в жилье из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. При этом огнем уничтожено более 1,3 тысяч зданий, к сожалению, погибли 368 человек. Пожарным МЧС России удалось спасти более 260 погорельцев", - отметил Куренков, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Также МЧС РФ рекомендует быть внимательными к вопросам безопасности при использовании печей, чтобы избежать пожаров: необходимо проверять состояние задвижки и очищать дымоходы каждые три месяца, отодвигать мебель от оборудования на 70 сантиметров и дальше, от топки - на 1,25 метров.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС раскрыли число жертв пожаров из-за неправильного использования печей

МЧС: в 2024 году свыше 4,8 тысячи пожаров произошли в жилье, погибли 368 человек

© РИА Новости / Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкПожар в жилом доме
Пожар в жилом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Юрий Озаровский
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Пожар в жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В 2024 году свыше 4,8 тысячи пожаров произошли в жилье из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования, погибли 368 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"В этом году свыше 4,8 тысяч пожаров произошли в жилье из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. При этом огнем уничтожено более 1,3 тысяч зданий, к сожалению, погибли 368 человек. Пожарным МЧС России удалось спасти более 260 погорельцев", - отметил Куренков, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Также МЧС РФ рекомендует быть внимательными к вопросам безопасности при использовании печей, чтобы избежать пожаров: необходимо проверять состояние задвижки и очищать дымоходы каждые три месяца, отодвигать мебель от оборудования на 70 сантиметров и дальше, от топки - на 1,25 метров.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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