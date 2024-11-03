Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат
Маск осудил усыпление властями США белки Пинат из-за угрозы бешенства
© Фото : @peanut_the_squirrel12Белка Пинат
© Фото : @peanut_the_squirrel12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети Х осудил усыпление властями США известной в социальных сетях белки Пинат (Peanut, по-русски "арахис"), изъятой у хозяев, из-за угрозы бешенства.
В субботу телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента.
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"Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" - написал Маск.
Ранее хозяева зверьков заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о своем решении СМИ раньше, чем их. Они призвали поддержать их и требовать привлечь власти к ответственности.
Число подписчиков Instagram-аккаунта* Peanut the Squirrel ("белка Арахис") на текущий момент составляет более 540 тысяч человек. Также более 400 тысяч подписчиков Пинат собрал в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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