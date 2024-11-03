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Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат

Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат - РИА Новости, 03.11.2024

Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат

Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети Х осудил усыпление властями США известной в социальных сетях белки Пинат (Peanut,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:47

2024-11-03T14:47

2024-11-03T14:48

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети Х осудил усыпление властями США известной в социальных сетях белки Пинат (Peanut, по-русски "арахис"), изъятой у хозяев, из-за угрозы бешенства. В субботу телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента. "Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" - написал Маск. Ранее хозяева зверьков заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о своем решении СМИ раньше, чем их. Они призвали поддержать их и требовать привлечь власти к ответственности. Число подписчиков Instagram-аккаунта* Peanut the Squirrel ("белка Арахис") на текущий момент составляет более 540 тысяч человек. Также более 400 тысяч подписчиков Пинат собрал в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, россия, илон маск, выборы президента сша — 2024