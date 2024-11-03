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СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству

СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству - РИА Новости, 03.11.2024

СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп начал тесное сотрудничество с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T01:24

2024-11-03T01:24

2024-11-03T02:38

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп начал тесное сотрудничество с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском после того, как последний посоветовал перестать агитировать против досрочного голосования, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Однажды утром в середине апреля Илон Маск сидел в номере отеля в центре Остина и писал СМС бывшему президенту Дональду Трампу. <...> Вы должны перестать уговаривать людей не голосовать досрочно", — написал тогда Маск Трампу.По словам двух собеседников издания, в апреле Маск советовался с экспертами перед созданием его политической группы America PAC, после чего написал сообщение Трампу о том, что ему следует перестать агитировать против досрочного голосования. Маск не знал, дошло ли до кандидата сообщение, однако тем же вечером Трамп, который годами высмеивал досрочное и удаленное голосование, опубликовал в своей соцсети Truth Social пост и заявил, что эти способы голосования не хуже, чем голосование в день выборов."Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", — говорится в публикации. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.

https://ria.ru/20241102/kharris-1981482510.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024