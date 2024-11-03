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СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству - РИА Новости, 03.11.2024
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01:24 03.11.2024 (обновлено: 02:38 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству
СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству - РИА Новости, 03.11.2024
СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству
Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп начал тесное сотрудничество с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:24
2024-11-03T02:38
в мире
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп начал тесное сотрудничество с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском после того, как последний посоветовал перестать агитировать против досрочного голосования, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Однажды утром в середине апреля Илон Маск сидел в номере отеля в центре Остина и писал СМС бывшему президенту Дональду Трампу. &lt;...&gt; Вы должны перестать уговаривать людей не голосовать досрочно", — написал тогда Маск Трампу.По словам двух собеседников издания, в апреле Маск советовался с экспертами перед созданием его политической группы America PAC, после чего написал сообщение Трампу о том, что ему следует перестать агитировать против досрочного голосования. Маск не знал, дошло ли до кандидата сообщение, однако тем же вечером Трамп, который годами высмеивал досрочное и удаленное голосование, опубликовал в своей соцсети Truth Social пост и заявил, что эти способы голосования не хуже, чем голосование в день выборов."Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", — говорится в публикации. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
https://ria.ru/20241102/kharris-1981482510.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
СМИ узнали, что подтолкнуло Трампа и Маска к тесному сотрудничеству

NYT: Трамп и Маск начали тесно сотрудничать после дельного политического совета

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп начал тесное сотрудничество с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском после того, как последний посоветовал перестать агитировать против досрочного голосования, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
"Однажды утром в середине апреля Илон Маск сидел в номере отеля в центре Остина и писал СМС бывшему президенту Дональду Трампу. <...> Вы должны перестать уговаривать людей не голосовать досрочно", — написал тогда Маск Трампу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Вчера, 10:11
По словам двух собеседников издания, в апреле Маск советовался с экспертами перед созданием его политической группы America PAC, после чего написал сообщение Трампу о том, что ему следует перестать агитировать против досрочного голосования. Маск не знал, дошло ли до кандидата сообщение, однако тем же вечером Трамп, который годами высмеивал досрочное и удаленное голосование, опубликовал в своей соцсети Truth Social пост и заявил, что эти способы голосования не хуже, чем голосование в день выборов.
"Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
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