https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981682568.html

Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ

Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ

Помогавший российским силам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, что украинские военные не проверяли его телефон. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:31

2024-11-03T13:31

2024-11-03T15:28

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Помогавший российским силам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, что украинские военные не проверяли его телефон."За все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял. Для меня это очень удивительно, и для всех, думаю, очень удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США", — заявил военный.Мартиндейл добавил, что он все равно удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кеш.В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html

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