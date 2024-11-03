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Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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13:31 03.11.2024 (обновлено: 15:28 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981682568.html
Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ
Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ
Помогавший российским силам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, что украинские военные не проверяли его телефон. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:31
2024-11-03T15:28
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Помогавший российским силам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, что украинские военные не проверяли его телефон."За все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял. Для меня это очень удивительно, и для всех, думаю, очень удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США", — заявил военный.Мартиндейл добавил, что он все равно удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кеш.В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html
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в мире, россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, telegram, политика
В мире, Россия, США, Украина, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Telegram, Политика
Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл заявил, что ВСУ не проверяли его телефон

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Помогавший российским силам американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, что украинские военные не проверяли его телефон.
«
"За все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял. Для меня это очень удивительно, и для всех, думаю, очень удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США", — заявил военный.
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Мартиндейл добавил, что он все равно удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кеш.
В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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