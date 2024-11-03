https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981632784.html

Эксперт: эвакуация Мартиндейла доказала, что Россия "своих не бросает"

Эксперт: эвакуация Мартиндейла доказала, что Россия "своих не бросает" - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт: эвакуация Мартиндейла доказала, что Россия "своих не бросает"

Успешно проведенная российскими силовиками операция по эвакуации в РФ гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам России, доказала, что... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T01:12

2024-11-03T01:12

2024-11-03T01:12

россия

сша

москва

игорь коротченко

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Успешно проведенная российскими силовиками операция по эвакуации в РФ гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам России, доказала, что Москва выполняет все обязательства по обеспечению безопасности своих помощников, сотрудничающих с РФ на конфиденциальной основе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Данная операция является примером четкой синхронизации деятельности российских Вооруженных сил и специальных служб РФ, связанных с обеспечением безопасности и эвакуацией на подконтрольную нашей стране территорию ценного источника информации, оказавшего существенную помощь Российской Федерации, заключавшуюся в передаче сведений и данных, позволивших отслеживать военную активность ВСУ. Это помогло нашим военным наносить высокоточные удары по нужным координатам и в конечном счете обеспечить успешные наступательные действия российской армии в ходе спецоперации, включая освобождение ряда населенных пунктов в последнее время", - подчеркнул Коротченко. "Факт успешной эвакуации гражданина США доказывает, что лица, оказывающие конфиденциальное содействие нашей стране, всегда могут быть уверены в том, что все обязательства России перед ними будут выполнены, а обеспечение безопасности источников – это один из главных приоритетов деятельности российских силовых структур и спецслужб", - добавил собеседник агентства. В России Мартиндейл может рассчитывать на счастливое будущее, успешность своей судьбы, и он, если выразит такое желание, сможет получить гражданства РФ, ему будет оказано необходимое содействие в дальнейшем трудоустройстве в соответствии с его профессиональными навыками, отметил Коротченко. В российских силовых структурах РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там он поблагодарил российских силовиков за координацию операции по его эвакуации.

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523749.html

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html

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россия, сша, москва, игорь коротченко, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины