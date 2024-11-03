https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов

Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов - РИА Новости, 03.11.2024

Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит 7 декабря в Соборе Парижской Богоматери с речью в честь его открытия, данное решение уже вызвало резкую критику... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:00

2024-11-03T20:00

2024-11-03T20:00

франция

париж

эммануэль макрон

шарль де голль

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит 7 декабря в Соборе Парижской Богоматери с речью в честь его открытия, данное решение уже вызвало резкую критику представителей французской общественности, отметивших, что до нынешнего главы государства в этом храме не выступал ни один политический деятель. Речь Макрона будет посвящена открытию собора после реставрации, предпринятой из-за случившегося в 2019 году пожара. При этом, как уточнило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление архиепархии Парижа, Макрон намерен произнести речь "внутри собора", а не на его паперти. Это решение объяснили тем, что "будет сложно собрать публику на площади перед собором". Решение архиепархии уже подверглось критике французской общественности. В социальных сетях появились мемы с Макроном в католической рясе, выступающим внутри собора. Многие уже назвали запланированное выступление "скандальным". Ряд пользователей также указали на то, что "организация политических собраний" в местах религиозного культа запрещена 35 статьей закона Франции от 1905 года "о разделении власти и церкви". По словам юриста Амина Эльбахи, выступившего в эфире телеканала Cnews, допуская подобное выступление, "французское общество отрекается от двух тысяч лет христианской культуры, так как допускает крах ценностей". Некоторые отмечают, что Макрон станет первым нецерковным деятелем, который произнесет речь в соборе, до него там не выступал ни один французский монарх или президент. Как заявил в соцсети Х внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, "никто, включая королей Франции, не посмел посягнуть на святыню, никто, кроме человека, который не верит ни в Бога, ни во Францию, ни в свой народ". Мероприятия в честь открытия собора после реставрации пройдут 7 и 8 декабря. В ходе церемонии 7 декабря состоится освещение нового алтаря, она будет сопровождаться музыкой органа, который был полностью разобран, почищен от пепла и пыли и собран заново. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что хочет сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов. Таким образом планируется профинансировать реставрацию и других религиозных монументов в стране.

https://ria.ru/20241030/makron-1980905943.html

https://ria.ru/20241021/frantsiya-1978734625.html

https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, париж, эммануэль макрон, шарль де голль