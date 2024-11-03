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В Луизиане при крушении вертолета погибли три человека - РИА Новости, 03.11.2024
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05:14 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/luiziana-1981643441.html
В Луизиане при крушении вертолета погибли три человека
В Луизиане при крушении вертолета погибли три человека - РИА Новости, 03.11.2024
В Луизиане при крушении вертолета погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения вертолета в американском штате Луизиана, сообщает местная полиция. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:14
2024-11-03T05:14
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения вертолета в американском штате Луизиана, сообщает местная полиция. "На данный момент мы можем подтвердить, что в результате крушения погибли три человека", - говорится в сообщении управления шерифа округа Калкашу в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Согласно публикации, вертолет упал на дорогу в городе Айова. О произошедшем сообщили в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) для начала расследования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, луизиана, россия, айова, facebook
В мире, Луизиана, Россия, Айова, Facebook
В Луизиане при крушении вертолета погибли три человека

В Луизиане в результате крушения вертолета погибли три человека

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения вертолета в американском штате Луизиана, сообщает местная полиция.
"На данный момент мы можем подтвердить, что в результате крушения погибли три человека", - говорится в сообщении управления шерифа округа Калкашу в соцсети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
Согласно публикации, вертолет упал на дорогу в городе Айова. О произошедшем сообщили в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) для начала расследования.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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