https://ria.ru/20241103/lekarstva-1981671825.html

Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы

Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы - РИА Новости, 03.11.2024

Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог привлечь столичному производителю лекарственных препаратов льготный инвестиционный кредит... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:00

2024-11-03T12:00

2024-11-03T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог привлечь столичному производителю лекарственных препаратов льготный инвестиционный кредит на обустройство новых чистых помещений и закупку высокотехнологичной линии, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что новый парк оборудования позволит каждый год выпускать порядка 1 млн флаконов лекарственных препаратов в жидкой форме."Сегодня Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В городе работает свыше 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий. Мы стремимся сохранить и укрепить текущие позиции, а в ближайшем будущем — стать абсолютным лидером по масштабам и уровню развития фармотрасли в стране. В столице уже сейчас действует самый крупный фармацевтический кластер в РФ, также производителям отрасли доступно более 20 различных инструментов поддержки", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.По словам министра, в рамках программы льготного инвестиционного кредитования производителю фармацевтических препаратов удалось привлечь 195 млн рублей. Данные средства компания вложит в реализацию проекта, который позволит расширить продуктовый портфель и приступить к выпуску жидких стерильных форм. Он добавил, что ежегодный объем производства продукции составит порядка 1 миллиона упаковок.Отмечается, что фирма "Кронофарм" специализируется на выпуске препаратов, которые применятся для лечения неврологических, кардиологических, гастроэнтерологических и других заболеваний. По данным предприятия, выпуск нового вида продукции начнется в 2026 году.В свою очередь, финдиректор компании Татьяна Кошелева заявила, что эта мера поддержки от города оказала существенное влияние на развитие предприятия.В Москве такая мера поддержки работает с 2022 года. Компания может взять кредит в размере до 3 млрд рублей в банке на свое развитие – покупку высокотехнологичного оборудования, расширение производственных мощностей, модернизацию производства. А Фонд будет компенсировать часть затрат на уплату процентов до эффективной ставки 3% годовых и на срок до 3 лет.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.Ранее Гарбузов сообщил, что один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" — Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — смог реализовать некоторые крупные проектов для транспортной инфраструктуры в России.

https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html

https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html

https://ria.ru/20241021/mikroby-1979150220.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса