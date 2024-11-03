https://ria.ru/20241103/lekarstva-1981671825.html
Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы
Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы - РИА Новости, 03.11.2024
Производитель лекарств увеличит объем производства при помощи Москвы
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог привлечь столичному производителю лекарственных препаратов льготный инвестиционный кредит... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:00
2024-11-03T12:00
2024-11-03T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671476_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_79bedd2f83fd0ec7b43f6d80eb00630b.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог привлечь столичному производителю лекарственных препаратов льготный инвестиционный кредит на обустройство новых чистых помещений и закупку высокотехнологичной линии, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что новый парк оборудования позволит каждый год выпускать порядка 1 млн флаконов лекарственных препаратов в жидкой форме."Сегодня Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В городе работает свыше 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий. Мы стремимся сохранить и укрепить текущие позиции, а в ближайшем будущем — стать абсолютным лидером по масштабам и уровню развития фармотрасли в стране. В столице уже сейчас действует самый крупный фармацевтический кластер в РФ, также производителям отрасли доступно более 20 различных инструментов поддержки", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.По словам министра, в рамках программы льготного инвестиционного кредитования производителю фармацевтических препаратов удалось привлечь 195 млн рублей. Данные средства компания вложит в реализацию проекта, который позволит расширить продуктовый портфель и приступить к выпуску жидких стерильных форм. Он добавил, что ежегодный объем производства продукции составит порядка 1 миллиона упаковок.Отмечается, что фирма "Кронофарм" специализируется на выпуске препаратов, которые применятся для лечения неврологических, кардиологических, гастроэнтерологических и других заболеваний. По данным предприятия, выпуск нового вида продукции начнется в 2026 году.В свою очередь, финдиректор компании Татьяна Кошелева заявила, что эта мера поддержки от города оказала существенное влияние на развитие предприятия.В Москве такая мера поддержки работает с 2022 года. Компания может взять кредит в размере до 3 млрд рублей в банке на свое развитие – покупку высокотехнологичного оборудования, расширение производственных мощностей, модернизацию производства. А Фонд будет компенсировать часть затрат на уплату процентов до эффективной ставки 3% годовых и на срок до 3 лет.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.Ранее Гарбузов сообщил, что один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" — Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — смог реализовать некоторые крупные проектов для транспортной инфраструктуры в России.
https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html
https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html
https://ria.ru/20241021/mikroby-1979150220.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981671476_125:0:1832:1280_1920x0_80_0_0_47f4adac29d9f2f4270de3b97910487c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог привлечь столичному производителю лекарственных препаратов льготный инвестиционный кредит на обустройство новых чистых помещений и закупку высокотехнологичной линии, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что новый парк оборудования позволит каждый год выпускать порядка 1 млн флаконов лекарственных препаратов в жидкой форме.
"Сегодня Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В городе работает свыше 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий. Мы стремимся сохранить и укрепить текущие позиции, а в ближайшем будущем — стать абсолютным лидером по масштабам и уровню развития фармотрасли в стране. В столице уже сейчас действует самый крупный фармацевтический кластер в РФ, также производителям отрасли доступно более 20 различных инструментов поддержки", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
По словам министра, в рамках программы льготного инвестиционного кредитования производителю фармацевтических препаратов удалось привлечь 195 млн рублей. Данные средства компания вложит в реализацию проекта, который позволит расширить продуктовый портфель и приступить к выпуску жидких стерильных форм. Он добавил, что ежегодный объем производства продукции составит порядка 1 миллиона упаковок.
Отмечается, что фирма "Кронофарм" специализируется на выпуске препаратов, которые применятся для лечения неврологических, кардиологических, гастроэнтерологических и других заболеваний. По данным предприятия, выпуск нового вида продукции начнется в 2026 году.
В свою очередь, финдиректор компании Татьяна Кошелева заявила, что эта мера поддержки от города оказала существенное влияние на развитие предприятия.
В Москве такая мера поддержки работает с 2022 года. Компания может взять кредит в размере до 3 млрд рублей в банке на свое развитие – покупку высокотехнологичного оборудования, расширение производственных мощностей, модернизацию производства. А Фонд будет компенсировать часть затрат на уплату процентов до эффективной ставки 3% годовых и на срок до 3 лет.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.
Ранее Гарбузов сообщил, что один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" — Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — смог реализовать некоторые крупные проектов для транспортной инфраструктуры в России.