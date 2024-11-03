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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024
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13:17 03.11.2024 (обновлено: 13:22 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/kurskaya-1981681817.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 150 военнослужащих, боевую машину пехоты и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:17
2024-11-03T13:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 150 военнослужащих, боевую машину пехоты и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 29 250 военнослужащих, 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 785 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 150 человек

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении свыше 150 военнослужащих, боевую машину пехоты и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 29 250 военнослужащих, 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 785 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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