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Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию - РИА Новости, 03.11.2024
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11:26 03.11.2024 (обновлено: 15:51 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/korabli-1981670635.html
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию - РИА Новости, 03.11.2024
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:26
2024-11-03T15:51
россия
индонезия
сурабая
тихоокеанский флот вмф россии
в мире
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СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. В состав отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". В церемонии приветствия кораблей в Сурабае принял участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Российские корабли приветствовали представители командования индонезийских ВМС, а местные танцовщицы исполнили традиционный танец. В августе стало известно, что ВМС Индонезии и ВМС России проведут двусторонние учения в Сурабае, в провинции Восточная Ява. Учения получили название "Орруда-2024". Они пройдут с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между ВМС Индонезии и России с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. Совместные учения "Орруда" в этом году будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.
https://ria.ru/20241031/ucheniya-1981213198.html
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россия
индонезия
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в порту индонезийского города Сурабая
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений России и Индонезии.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индонезия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, в мире
Россия, Индонезия, Сурабая, Тихоокеанский флот ВМФ России, В мире
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для проведения учений

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СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии, передает корреспондент РИА Новости.
В состав отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".
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В церемонии приветствия кораблей в Сурабае принял участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Российские корабли приветствовали представители командования индонезийских ВМС, а местные танцовщицы исполнили традиционный танец.
В августе стало известно, что ВМС Индонезии и ВМС России проведут двусторонние учения в Сурабае, в провинции Восточная Ява. Учения получили название "Орруда-2024". Они пройдут с 4 по 8 ноября.
Это будут первые двусторонние учения между ВМС Индонезии и России с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад.
Совместные учения "Орруда" в этом году будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.
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