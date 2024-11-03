https://ria.ru/20241103/korabli-1981670635.html

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию - РИА Новости, 03.11.2024

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:26

2024-11-03T11:26

2024-11-03T15:51

россия

индонезия

сурабая

тихоокеанский флот вмф россии

в мире

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СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. В состав отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". В церемонии приветствия кораблей в Сурабае принял участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Российские корабли приветствовали представители командования индонезийских ВМС, а местные танцовщицы исполнили традиционный танец. В августе стало известно, что ВМС Индонезии и ВМС России проведут двусторонние учения в Сурабае, в провинции Восточная Ява. Учения получили название "Орруда-2024". Они пройдут с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между ВМС Индонезии и России с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. Совместные учения "Орруда" в этом году будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.

https://ria.ru/20241031/ucheniya-1981213198.html

https://ria.ru/20241030/belorussiya-1980845074.html

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сурабая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в порту индонезийского города Сурабая Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил дружественный заход в порт индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений России и Индонезии. 2024-11-03T11:26 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индонезия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, в мире