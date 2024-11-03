Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 03.11.2024 (обновлено: 06:49 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/kontakty-1981645998.html
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали - РИА Новости, 03.11.2024
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали
Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:41
2024-11-03T06:49
в мире
киев
россия
африка
мария захарова
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943257051_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2b941c760480878c4e0a0080d241f66.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО", — сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, которые приходят преимущественно с территории Буркина-Фасо. "Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом", — резюмировал посол. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html
киев
россия
африка
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943257051_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e8dd0b1df9d7b4d0bb3f522e70e6be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, африка, мария захарова, мали
В мире, Киев, Россия, Африка, Мария Захарова, Мали
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали

Посол Евдокимов: Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с повстанцами

© Фото : Посольство РФ в БенинеЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Посольство РФ в Бенине
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Бенин Игорь Евдокимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.
"Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО", — сказал Евдокимов в интервью агентству.
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
5 августа, 00:06
Он добавил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, которые приходят преимущественно с территории Буркина-Фасо.
"Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом", — резюмировал посол.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Monde раскрыла подробности работы Украины с террористами из Мали
10 октября, 10:45
 
В миреКиевРоссияАфрикаМария ЗахароваМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала