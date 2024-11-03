https://ria.ru/20241103/kontakty-1981645998.html

Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали

Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали - РИА Новости, 03.11.2024

Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали

Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T06:41

2024-11-03T06:41

2024-11-03T06:49

в мире

киев

россия

африка

мария захарова

мали

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943257051_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2b941c760480878c4e0a0080d241f66.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО", — сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, которые приходят преимущественно с территории Буркина-Фасо. "Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом", — резюмировал посол. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977345328.html

киев

россия

африка

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, африка, мария захарова, мали