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Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали - РИА Новости, 03.11.2024
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали
Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:41
2024-11-03T06:41
2024-11-03T06:49
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО", — сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, которые приходят преимущественно с территории Буркина-Фасо. "Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом", — резюмировал посол. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html
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в мире, киев, россия, африка, мария захарова, мали
В мире, Киев, Россия, Африка, Мария Захарова, Мали
Посол России рассказал о контактах Киева с повстанцами в Мали
Посол Евдокимов: Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с повстанцами
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Котону и Ломе обратили внимание на контакты Киева с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом, сообщил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.
"Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО", — сказал Евдокимов в интервью агентству.
Он добавил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, которые приходят преимущественно с территории Буркина-Фасо.
"Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом", — резюмировал посол.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке
, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве
африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.