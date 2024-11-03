https://ria.ru/20241103/konotop-1981681944.html

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.11.2024

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:19

2024-11-03T13:19

2024-11-03T15:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

сумская область

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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 21:45 и 23:50 вечера (совпадает с мск) 2 ноября прилетело в пригород Конотопа и в сам Конотоп. <...> По бандеровцам и, по некоторым данным, их иностранным "сотрудникам" прилетело хорошо", — сказал он.По его словам, один из ударов пришелся, предположительно, по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, там происходит разгрузка военной техники и боекомплектов. Второй — по месту, где расположены промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений, арматурный завод, элеватор, большие ангары.Как отметил Лебедев, в сторону взрывов направились более десяти машин скорой помощи. Раненые находятся в отделении железнодорожной больницы.Кроме того, в Сумах нанесли удар по местам расположения украинских групп, прибывающих для усиления и ротации на Курском направлении. А в Юнаковке, расположенной недалеко от границы с Курской областью, поразили ремонтные базы военной техники, склады боекомплекта и сборный пункт боевиков ВСУ.Также российские военные атаковали еще несколько мест хранения военной техники противника в Сумской области."В 3:40 ночи 3 ноября прилетело в город Шостка. Взрыв был мощный, слышно и чувствовалось в центре города. <...> Прилетело в гаражи, где стояли военные пикапы. <…> Ночью прилетело два ФАБа в Хотеньский район. Прилет был по группе бандеровцев с техникой (четыре единицы гусеничной и три единицы колесной) в недобитый ранее животноводческий комплекс", — уточнил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, сумская область