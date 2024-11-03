https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html

Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе

Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе - РИА Новости, 03.11.2024

Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе

Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:35

2024-11-03T09:36

экономика

япония

россия

тайвань

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской статистики. По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза. Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен - на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе - отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе. Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше - 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.

https://ria.ru/20241031/es-1981033080.html

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

япония

россия

тайвань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, япония, россия, тайвань