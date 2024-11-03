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Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе - РИА Новости, 03.11.2024
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09:35 03.11.2024 (обновлено: 09:36 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/kofe-1981656813.html
Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе
Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе - РИА Новости, 03.11.2024
Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе
Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:35
2024-11-03T09:36
экономика
япония
россия
тайвань
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской статистики. По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза. Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен - на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе - отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе. Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше - 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.
https://ria.ru/20241031/es-1981033080.html
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экономика, япония, россия, тайвань
Экономика, Япония, Россия, Тайвань
Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе

Япония в сентябре экспортировала в Россию рекордный объем жареного кофе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПриготовление кофе в турке
Приготовление кофе в турке - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Приготовление кофе в турке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской статистики.
По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза.
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Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен - на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе - отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе.
Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше - 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.
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